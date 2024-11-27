بدأت ورش الإصلاح والطوارئ اللبنانية بحضور وزير الأشغال علي حمية فتح الطرق وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، فور دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.





وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية عن الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة وأنها تستعد لترميم طريق المصنع الحدودي المودي إلى سوريا.



ومع فجر اليوم الأربعاء، بدأ سكان بلدات وقرى جنوب لبنان ومثلهم من اهالي الضاحية الجنوبية لبيروت بالعودة إلى أماكن إقامتهم التي تركوها في الأشهر والأسابيع الماضية جراء الاشتباكات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.



واصطف مواطنون بسياراتهم عند مفترق "الحسبة" في مدينة صيدا، استعدادا للانطلاق نحو الجنوب ومنطقة البقاع مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.



وكانت الليلة الماضية صاخبة بالغارات الإسرائيلية، تبعها هدوء تام وترقب وكانت عودة المواطنين إلى مدن الجنوب التي قصفت سابقا.



وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في الصباح الباكر اليوم، إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم التوجه نحو قرى طالبهم مسبقا بإخلائها.