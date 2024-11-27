المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبات تثقيفية مالية لسيدات أبو قرقاص

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبات تثقيف مالي وريادة أعمال، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. استهدفت التدريبات مجموعات مختلفة من السيدات من قرى أبو قرقاص، ودلجا، وبني عبيد، وسمالوط، وشلقام بمحافظة المنيا، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وأكدت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع، أن تدريب ريادة الأعمال يتم تنظيمه من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدماً Get Ahead"، فيما أوضحت أن تدريب التثقيف المالي يهدف إلى توعية السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

هدفت التدريبات إلى رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، وسبل الادخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.

وفي ذات السياق، نظم المجلس القومي للمرأة عدة فعاليات أخرى بمحافظة المنيا، منها تدريبان على حرفتي الجلود والبَانش نيدل، استهدفا سيدات من مركزي ملوي وأبو قرقاص بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريبات أخرى على الخياطة والباترون والطباعة بالشابوري استهدفت سيدات من مركز سمالوط.

تضمنت هذه التدريبات تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرف لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصادر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلى تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تشجيع تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب في محافظات البحيرة، والغربية، والأقصر، والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.