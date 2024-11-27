اختيار هيج رئيس حزب المحافظين البريطاني الأسبق مستشارا لجامعة أكسفورد

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أعلنت جامعة أكسفورد، اليوم الأربعاء، اختيار رئيس حزب المحافظين البريطاني الأسبق ويليام هيج، مستشارا للجامعة وهو أحد أهم المناصب في الجامعة البريطانية العريقة.

وانتخب العاملون وخريجو الجامعة هيج، في تصويت أجري عبر الانترنت.

وسوف يحل محل آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، كريس باتن، الذي شغل المنصب منذ 2003.

وقالت الجامعة التي أنشئت قبل 800 عام، إنه سوف يتم تنصيب هيج أوائل العام المقبل ليشغل المنصب فترة تستمر عشر سنوات.

يشار إلى أن المستشار هو الرئيس الفخري للجامعة ويرأس الفعاليات الرئيسية وكذلك الإشراف على انتخاب نائب المستشار وهو رئيس الجامعة الذي يقوم بتسيير الأعمال اليومية.