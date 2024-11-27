ترامب يعين مسؤولين ذوي خبرة في الضرائب والجمارك ضمن فريقه الاقتصادي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، عن اختيار المحامي المتخصص في التجارة الدولية، جميسون جرير، ممثلا تجاريا للولايات المتحدة، وكيفين هاسيت مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.

وبينما رشح ترامب في العديد من الحالات أشخاصا من خارج الحزب الجمهوري لمناصب رئيسية، تعكس هذه الاختيارات إدراكًا بأن سمعته ستتوقف على الأرجح على استعادة ثقة الجمهور في الاقتصاد.

كما أعلن ترامب عن تعيينات رئيسية أخرى، من بينها فينس هيلي، الذي قاد قسم كتابة الخطابات خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، كمدير لمجلس السياسات الداخلية.

وقال ترامب في بيان إن جرير كان له دور فعال في فترة ولايته الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وغيرها واستبدال اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك "وبالتالي جعل الأمور أفضل بكثير للعمال الأمريكيين".

وإذا تم تأكيد تعيينه في منصب الممثل التجاري، فسيكون جرير مسؤولا عن التفاوض المباشر مع الحكومات الأجنبية بشأن الصفقات التجارية والنزاعات التجارية، بالإضافة إلى عضويته في الهيئات التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

وكمدير للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، يضيف هاسيت إلى إدارة ترامب مدافعا رئيسيا عن التخفيضات الضريبية.

وقال ترامب إن هاسيت "سيلعب دورا مهما في مساعدة العائلات الأمريكية على التعافي من التضخم الذي أطلقته إدارة بايدن" وأنهما معا "سيجددان ويحسنان" التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد منها بعد عام 2025.