سقوط نخلة فوق طالبة جامعية بسبب الرياح في الشرقية

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أصيبت طالبة بكلية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري؛ إثر سقوط نخلة عليها أثناء سيرها في ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول نانسي، 20 عاما، طالبة بكلية الطب البيطري، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

تبين حدوث إصابة الطالبة إثر تعرضها لسقوط نخلة عليها بناحية ميدان الزراعة أثناء سيرها؛ وذلك بسبب حالة الطقس المتقلب ونشاط الرياح التي تشهدها المحافظة.