باريس سان جيرمان يكتسح توتنهام بخماسية في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

ألحق باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخسارة الأولى بضيفه توتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي، وفاز عليه بنتيجة 5 / 3 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، مساء الأربعاء.

كرر الفريق الباريسي تفوقه على توتنهام بعدما فاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل 2 / 2 لينتزع منه لقب السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الجاري.

بهذه النتيجة يرفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي للمركز الثاني، ليعزز حظوظه في التأهل مباشرة لدور الـ16 ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب، وذلك قبل أن يحل ضيفا على أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة السادسة يوم 10 ديسمبر المقبل.

أما توتنهام تلقى أول خسارة في مشواره بدوري الأبطال بعد أيام قليلة من سقوطه المدو أمام أرسنال بنتيجة 1-4 في الديربي اللندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجمد رصيد توتنهام عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، وسيلاقي سلافيا براج التشيكي في لندن بالجولة الخامسة.

في ملعب حديقة الأمراء، تقدم توتنهام بهدف سجله ريتشارليسون في الدقيقة 35 بعد تمريرة رأسية من زميله راندال كولو مواني الذي أضاف بدوره الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ولكن الفريق اللندني لم يحافظ على تقدمه مرتين في النتيجة بل أدرك باريس التعادل بتسديدتين صاروخيتين لنجم الوسط البرتغالي فيتينيا في الدقيقتين 45 و53.

وتقدم باريس في النتيجة لأول مرة بهدف فابيان رويز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59، وأضاف ويليان باتشو الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يقلص كولو مواني الفارق بهدف ثان له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن فيتينيا أكمل الهاتريك بتسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 72.

وأكمل باريس الثواني الأخيرة بنقص عددي بعد طرد مدافعه لوكاس هيرنانديز ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 93 بعد اعتداء بدون كرة ضد تشافي سيمونز لاعب توتنهام.