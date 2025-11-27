وكيل الأزهر يلتقي طلابا ملهمين خلال زيارته للإسكندرية

التقى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على هامش زيارته لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عدد من النماذج المشرقة من حفظة كتاب الله من أصحاب القدرات الخاصة؛ في لقاء اتسم بروح التقدير والدعم لهذه المواهب الاستثنائية، بحضور الشيخ عبدالعزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد القزاز أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال اللقاء، استمع وكيل الأزهر إلى تلاوات الطالب زياد عمر، أحد طلاب مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر الشريف، والذي يعد من الحالات التي يصفها المختصون بـ"متلازمة العبقري"؛ نظرا لما يتمتع به من قدرات فائقة في الحفظ.

كما استمع إلى تلاوة الطالبة إيمان أحمد من معهد فتيات الشعراوي، والطالبة الزهراء رجب من المعهد نفسه، وهما من النماذج الملهمة التي برهنت على تميز واضح في حفظ القرآن الكريم.

وأعرب وكيل الأزهر عن إعجابه الشديد بما قدمه الطلاب من تلاوات متقنة، مؤكدا أن هذه المواهب تبعث الفخر في النفوس وتعكس جهودا مضنية من الطلاب وأسرهم ومؤسساتهم التعليمية.

كما أكد حرص الأزهر الشريف على دعم ورعاية أبنائه من ذوي القدرات والمواهب الخاصة، وتوفير بيئة محفزة تبرز قدراتهم وتدعم مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.