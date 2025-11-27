15 مليونا و231 ألف جنيه حصيلة البيع في جلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية في جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم الخميس؛ لبيع 142 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة في جمارك الإسكندرية وسفاجا.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لأربعة لوطات سيارات بمبلغ 4 ملايين و132 ألف جنيه، وبيع نهائي لـ28 لوطا بضائع بمبلغ 11 مليونا و99 ألفا و70 جنيها.

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة 32 لوطا بمبلغ إجمالي 15 مليونا و231 ألفا و70 جنيها.