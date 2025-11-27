سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع إلى 23 قتيلا عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها جزيرة سومطرة الأندونيسية منذ الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية الخميس، إن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة من السيول والانهيارات الأرضية في 11 مدينة بمقاطعة سومطرة الشمالية.

وأضافت أن الانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في جزء كبير من المنطقة أعاقت جهود البحث والإنقاذ.

بدوره، صرح المتحدث باسم المجلس الوطني لإدارة الكوارث عبد الموهاري، أن أكثر من ألفين و800 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة تابانولي الجنوبية، فيما أصيب 58 شخصا بجروح.

وأشار إلى أن الانهيارات الأرضية ضربت أيضًا 50 منزلًا في منطقة تابانولي الشمالية ودمرت جسرين رئيسيين على الأقل في المنطقة.

وكانت آخر حصيلة، الأربعاء، أفادت بمصرع 10 أشخاص على الأقل جراء كارثة السيول والانهيارات الأرضية في سومطرة.