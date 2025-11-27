ضبط 11 عنصرا بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية في الصومال

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال، ضبط 11 عنصرا إرهابيا متورطين في التخطيط لعمليات إرهابية وتجسسية تستهدف العاصمة مقديشو ومناطق محيطة بها، من بينها إقليما شبيلي السفلى والوسطى.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، إن المقبوض عليهم كانوا يشكّلون خلية سرّية مختبئة في مناطق متفرقة، ويعمل بعض أفرادها في تنفيذ أعمال إرهابية بالفعل، بينما كان آخرون في مرحلة الإعداد لمؤامرات جديدة تستهدف الأمن والاستقرار.

وجاءت عملية الاعتقال بعد متابعة استخبارية دقيقة حصلت خلالها الأجهزة الأمنية على معلومات مؤكدة حول تحركات المجموعة، ما مكّنها من توقيف العناصر واحداً تلو الآخر دون تسجيل خسائر، وفق البيان.

وأكد جهاز المخابرات، أنه سيتم إحالة أفراد الخلية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.