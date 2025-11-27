الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة الـ82 إلى غزة محملة بـ260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية

أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ 82، محملة بعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار الجهود المستمرة كآلية وطنية لتنسيق الدعم الإغاثي لقطاع غزة.

حملت القافلة نحو 260 ألف سلة غذائية، وأكثر من 2,500 طن دقيق، إضافة إلى أكثر من 3,300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، وأكثر من 1,150 طن مواد بترولية.

كما تضمنت القافلة احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت نحو 50 ألف بطانية، وأكثر من 76 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 700 مرتبة، ونحو 15,400 خيمة لإيواء المتضررين.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم أهالي غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويُذكر أن قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" انطلقت لأول مرة في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، والتي شملت الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، المستلزمات الطبية، الأدوية العلاجية، مستلزمات العناية الشخصية، وأطنان من الوقود، لتلبية احتياجات السكان المتضررين.