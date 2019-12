شهد عام 2019، كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة تغريدات مثيرة للجدل، كعادته منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، فهو يعتبرها الوسيلة الأهم في التعبير عن سياسته وآراءه وكذلك لإصدار قراراته، خاصة مع عدم ثقته في الإعلام الأمريكي والتي يصف أغلب وسائله بأنها تروج لـ«الأخبار الكاذبة».

وقبل انتهاء العام- تستعرض "الشروق"، أبرز تغريدات ترامب المثيرة للجدل، والتي تدرجت ما بين إقالة مسؤولين والتعليق على مواقف بعينها والسخرية من بعض الشخصيات.

- السخرية من عزله

قبل أيام من انتهاء العام، وفي 18 ديسمبر، علق ترامب بشكل ساخر على جلسات مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون خلال التصويت على عزله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلًا: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي"- وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

وأيدت 9 أشخاص في مجلس النواب عزل ترامب بينما اعترض 4، وتأتي مسألة التصويت على عزل ترامب مستندة على تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجراس الأمريكي.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 December 2019

- إقالة مستشار الأمن القومي

وفي سبتمبر الماضي، أعلن ترامب عبر تويتر إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وتضمنت التغريدة: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وتابع: "أشكر جون جزيل على خدماته. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

وعلى الجانب الآخر، علق المستشار عبر صفحته بـ"تويتر"، قائلًا: "عرضت الاستقالة على ترامب قبل تغريدته إلا أنه قال سنتحدث عنها غدًا وصدمني بتغريدته".

وحسبما ذكر موقع "سي إن إن"، فإن إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي الأمريكي حدثت بعد ساعات من إعلان المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن بولتون سيعقد المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو حول قضايا الإرهاب.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 September 2019

- حشرة البق

وفي أغسطس، آثار دونالد ترامب الجدل مجددًا بسبب تغريدة حول حشرة البق، قائلًا: "ما قالته وسائل الإعلام حول وجود حشرة البق في منتجعي بميامي ليس لطيف واتهم الديمقراطيين اليساريين المتطرفين بأنهم وراء هذه الشائعات".

وتأتي هذه التغريدة بعد إعلان ترامب أن منتجعاته ستكون مكانًا مثاليًا لعقد القمة المقبلة لقادة مجموعة السبع عام 2020.

ووفقًا لـ" بي بي سي"، فإن وسائل إعلام أمريكية أفادت بوجود حشرة بق في منتجعات الجولف التي يمتلكها بولاية فلوريدا، واعترفت إدارة هذه المنتجعات بأن الحشرة كانت موجودة بالفعل في غرفة أحد النزلاء وتم الاتفاق معه على تسوية الأزمة.

وعلى خليفة هذه الواقعة، أكدت هيئات أمريكية معنية بمراقبة أخلاقيات الحكومة أنها قلقة من استغلال ترامب لمنصبه الرئاسي لتنمية منتجعاته والكسب من وراءها.

- تركيب وجهه على جسم ملاكم

وسبق هذه التغريدة، واحدة أخرى غرد بها ترامب ولكنها لم تحتوي إلا على صورته بملامح غريبة، وكانت عبارة عن وجه ترامب مركب على جسد الملاكم روكي بالبوا، الذي جسد شخصيته الفنان الأمريكي سلفستر ستالون في سلسلة أفلام "روكي".

وحسبما ذكرت "سي إن إن"، فإن البعض ربطوا هذه الصورة المركبة باستعداد ترامب لخوض معركة في جلسات مجلس النواب الأمريكي الذي يناقش مسألة عزله.

وكانت الصورة المركبة هي الملصق الدعائي للجزء الثالث من فيلم "روكي" الذي أنتج عام 1982، وحينما نشرها ترامب لم يعلق عليها، مما زاد من سخرية متابعيه.

- وصف سفيرة سابقة بالسيئة

وحينما أقال ترامب سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، هاجمته ضمن شهادتها في الجلسة الثانية من جلسات عزل ترامب بالكونجراس، مؤكدة أن ما حدث معها أثر على معنويات السفراء الآخرين الذين يخدمون في السفارات الأمريكية بجميع أنحاء العالم.

ولم يصمت ترامب عن ذلك، وغرد مهاجمًا لها في تغريدة عبر تويتر، قال فيها " فى كل مكان ذهبت ماري يوفانوفيتش كانت سيئة"- وفقًا لـ"بولد سكاى".

- السخرية من ناشطة في المناخ

وفي العام ذاته، سخر ترامب في تويته أخرى من جريتا تونبرج، الناشطة البيئية السويدية، وسبب ذلك عدة انتقادات له.

ووفقًا لمجلة "شبيجل" الألمانية، فإن تغريدة ترامب التي كانت تحتوي على انتقاد حاد للشابة عبارة عن "تبدو شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق. من الجميل رؤية هذا".

لم تصمت الناشطة السويدية عن ذلك، وردت عليه بعدها بساعات عبر تويتر أيضًا، من خلال تغيير التعريف الشخصي لها ليكون "شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق"، بدلًا من ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عامًا ومصابة بمتلازمة أسبرجر.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 September 2019

وسخر ترامب للمرة الثانية من الناشطة بعد اختيارها من قبل مجلة "تايم" الأمريكية كشخصية عام، وغرد قائلًا: "أمر سخيف للغاية ويتعين على جريتا أن تعمل على حل مشكلتها بشأن كيفية إدارة حالة الغضب والإحباط لديها، ثم الذهاب لمشاهدة فيلم جيد من الطراز القديم مع صديق!! جريتا باردة، باردة!"، لترد عليه هي بأسلوب هادئ من خلال تغير صورتها على تويتر كانت فيها ترتجف وتبدو أنها تحاول إدارة غضبها.

- ترامب يسخر من مرشحة أمريكية

لم تنته تغريدات ترامب الساخرة هذا العام؛ حيث غرد معلقًا على قرار التراجع في ترشح الديمقراطية كامالا هاريس التي أعلنت أنها وقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات 2020 بعد مواجهة حملتها الانتخابية أزمة مالية- وفقًا لـ"فرانس برس".

وقال ترامب في التغريدة "يا للأسف سنفتقدك كامالا"، لترد عليه هي في تويتة قصيرة كتبت فيها "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".