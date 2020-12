النني: أرسنال استحق الفوز بديربي لندن

أكد محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أن المدفعجية حصلوا على نقاط المباراة التي يستحقونها أمام البلوز تشيلسي.

ونجح أرسنال في تحقيق أول فوز له في الدوري منذ قرابة الشهرين، بعدما تغلب على البلوز تشيلسي بثلاثية أحرزها ألكساندر لاكازيت وجرانيت تشاكا وبوكايو ساكا، ونجح النني في تقديم مستوى رائع للغاية أمام البلوز، حيث تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من النني كانت أقرب إلى الشباك.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا له من مباراة أرسنال وتشيلسي، معلقًا عليها:" عن ليلة الأمس .. لقد حصلنا على ما نستحقه حقًا".

ونجح أرسنال بالفوز الذي حققه على تشيلسي بالتقدم للمركز الـ14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد البلوز تشيلسي عند النقطة 25 ويحتل المركز الـ7.

About last night 🤩 We got what we really deserve 🙌💪🏼 @Arsenal #COYG pic.twitter.com/3AJZM2E7XM