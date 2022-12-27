ارتفاع أسعار النفط وسط تخفيف قيود كورونا في الصين وموجة الصقيع في أمريكا

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا، اليوم الثلاثاء، بعد قرار الصين إلغاء العديد من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، مع موجة الصقيع التي تضرب مناطق عديدة من الولايات المتحدة وأدت إلى اضطراب نشاط مصافي التكرير.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع عن 80 دولارا للبرميل، بعد إعلان بكين اعتزامها إلغاء شرط خضوع القادمين من الخارج لفترة عزل مدتها 8 أيام والاكتفاء بوجود شهادة تفيد بسلبية تحليل الكشف عن فيروس كورونا خلال 48 ساعة قبل الوصول.



في الوقت نفسه، توقف أكثر من ثلث مصافي تكرير النفط على ساحل خليج المكسيك في ولاية تكساس الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك أكبر مصفاتين في الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد.



وأشارت بلومبرج إلى أن سعر النفط يتجه إلى إنهاء العام بارتفاع طفيف بعد تذبذبات حادة خلال العام الحالي نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا والمخاوف من ركود العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وأخيرا تخفيف قيود كورونا في الصين.



وارتفع سعر الخام خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 7% بعد تحذير روسيا من اعتزامها خفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا ردا على العقوبات الغربية عليها بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا للبرميل.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 36ر80 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 87ر84 دولارا للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل.