إصابة 12 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

استقبل مستشفى ملوي التخصصي، جنوب محافظة المنيا، 12 مزارعا مصابين بإصابات متنوعة، ولا يوجد وفيات، وذلك نتيجة لانقلاب سيارة ربع نقل تقل المزارعين، وجاري اتخاذ الإسعافات الأولية لهم.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 12 مزارعا، جميعهم من قرية ديروط أم نخلة في غرب مركز ملوي.



انتقلت 5 سيارات من هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



وتحرر عن الحادث المحضر اللازم بموجب الواقعة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي لمديرية أمن المنيا، بأن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الربع نقل، وتم التحفظ على السيارة بمعرفة المرور.