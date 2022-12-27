نقيب المهندسين: رفضنا قيد طلاب حصلوا على الثانوية العامة شعبة أدبي واعتمدهم الأعلى للجامعات

النبراوى: النقابة تتبع صحيح القانون ومن يرغب فى مقاضاتنا نحن جاهزون



قال نقيب المهندسين طارق النبراوى، إن قراره الأخير بشأن منع قيد بعض خريجى المعاهد الهندسية غير الحاصلة على شهادة الجودة بالنقابة، سيعرض على المجلس الأعلى للنقابة لاعتماده فى اجتماعه المقرر عقده الأربعاء، لافتا إلى أن بعض المتقدمين للقيد حصلوا على شهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية من خارج مصر.



وأضاف النبراوى لـ«الشروق»: نحن لا نتدخل فى شئون المجلس الأعلى للجامعات، أو لجنة القطاع الهندسى، ولنا شروط فى القيد نطبقها، مؤكدا أن بعض الطلاب تقدموا للالتحاق بالنقابة، وكانوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حصلوا على شهادات جامعية من الخارج، واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، ومع ذلك النقابة رفضت قيدهم؛ لأنه أمر مرفوض تماما ولن يتم قيدهم، متابعا: «النقابة تتبع صحيح القانون، ومن يرغب فى مقاضاتنا نحن جاهزون».



وتضمن قرار نقيب المهندسين، عدم قيد خريجى المعاهد الهندسية التى لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، اعتبارا من 13 ديسمبر 2023، وعدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاملى شهادات الدبلومات الفنية (3 سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفنى بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2023، وعدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسى 2022/2023 إلا فى حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبارا من 1/1/2027.



واستكمل أن هذه القرارات قانونية ودستورية، وأى متخصص يقرأ ديباجة القرارات سيجدنا مستندين إلى صحيح القانون، ومن حق أى شخص يختلف معنا، لكننا نقف على أرض صلبة من الناحية القانونية والإجرائية، ومن ناحية المصلحة العامة.



وبشأن تصريحات نقلتها وسائل إعلامية على لسان رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات محمد عبدالحميد شعيرة، بشأن عدم أحقية النقابة رفض قيد الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية إذا كان معترفا بشهادتهم من المجلس الأعلى للجامعات، أكد النبراوى أن القيد فى نقابة المهندسين أمر يخص النقابة، ولا يخص المجلس الأعلى للجامعات أو القطاع الهندسى، منوها إلى أن أحد شروط القيد هو الحصول على المؤهل وليس كل الشرط.