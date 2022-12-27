 جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع طفلة فى بولاق الدكرور - بوابة الشروق
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جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع طفلة فى بولاق الدكرور

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:07 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات مصرع طفلة بأحد شوارع منطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفلة بأحد شوارع منطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفلة متوفية، ونقلت إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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