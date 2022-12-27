 باكستان: نواصل البحث عن منفذي هجمات إقليم بلوشستان - بوابة الشروق
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باكستان: نواصل البحث عن منفذي هجمات إقليم بلوشستان

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 8:48 ص

أعلنت السلطات الباكستانية عن مواصلتها البحث عن منفذي هجمات متعددة أسفرت عن مقتل 6 جنود وإصابة 17 مدني في إقليم بلوشستان بجنوب غربي البلاد.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الإثنين/ عن المسؤول الحكومي البارز في إقليم بلوشستان الباكستاني، عبد العزيز العقيلي، إن ما مجموعه 9 هجمات وقعت في الإقليم أمس الأحد، مضيفاً أنه قد قُتل 6 جنود ولم يلق أحد من المدنيين مصرعه به.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعمال العنف في بلوشستان.
وكان الجيش الباكستاني قد قال في بيان سابق إن خمسة جنود، بينهم نقيب بالجيش، قتلوا عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق بالقرب من عربة لقوات الأمن خلال عملية تطهير في منطقة كاهان، وهي منطقة نائية في بلوشستان على الحدود مع أفغانستان، فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير.


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