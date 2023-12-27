 كشف ملابسات مقتل شخص خلال مشاجرة لخلافات حول قطعة أرض في الأقصر - بوابة الشروق
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كشف ملابسات مقتل شخص خلال مشاجرة لخلافات حول قطعة أرض في الأقصر

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:09 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الأقصر من كشف ملابسات وفاة شخص خلال مشاجرة؛ لخلافات حول قطعة أرض بالأقصر وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول" مزارع، متوفي إثر إصابته بعيار ناري، و"طرف ثان مزارع"؛ لخلافات الميراث حول قطعة أرض زراعية بذات الناحية فقام على أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم "بندقية آلية و4 طلقات"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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