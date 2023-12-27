حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية جنوبي البلاد

عرض "حزب اللبناني مشاهد من استهدافه مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية جنوبي البلاد.

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة)".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وأكد "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" قصفاً لعدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات اللبنانية جنوباً.