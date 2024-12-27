 الزمالك: لا يوجد موعد محطط لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك: لا يوجد موعد محطط لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين

الشروق
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:34 ص

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الأولوية في الوقت الحالي لإدارة القلعة البيضاء هي سداد مستحقات اللاعبين.

وقال أحمد سالم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لا يخفى على أحد وجود ضغوط مالية على نادي الزمالك، اللاعبون التزموا وتحملوا كثيرا، وعدم تحمل ظروف النادي المالية أمر يعود للاعب صاحب الشكوى".

وأضاف: "اللاعبون لهم مستحقات والأولوية القصوى للنادي هو سداد هذه المستحقات قبل الصفقات أو أي أمور أخرى، بعد ذلك يأتي التجديد للاعبين الحاليين".

وأوضح: "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لسداد المستحقات المتأخرة"


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