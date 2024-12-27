الزمالك: لا يوجد موعد محطط لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الأولوية في الوقت الحالي لإدارة القلعة البيضاء هي سداد مستحقات اللاعبين.

وقال أحمد سالم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لا يخفى على أحد وجود ضغوط مالية على نادي الزمالك، اللاعبون التزموا وتحملوا كثيرا، وعدم تحمل ظروف النادي المالية أمر يعود للاعب صاحب الشكوى".

وأضاف: "اللاعبون لهم مستحقات والأولوية القصوى للنادي هو سداد هذه المستحقات قبل الصفقات أو أي أمور أخرى، بعد ذلك يأتي التجديد للاعبين الحاليين".

وأوضح: "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لسداد المستحقات المتأخرة"