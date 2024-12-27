صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدف أمام ليستر سيتي

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، كتابة الأرقام القياسية بعد مشاركته في فوز فريقه ضد ليستر سيتي.

وجاءت أرقام صلاح كالتالي:

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح محمد صلاح ثامن لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك بعدما أحرز قائد منتخب مصر 98 هدفا في ملعب "أنفيلد" مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، فريقه السابق، في "ستامفورد بريدج".

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم، بعد 142 مباراة، ويسبقه في هذه القائمة آلان شيرر (91)، وتييري هنري (113)، وسيرجيو أجويرو (125).

وواظب صلاح على تقديم إسهامات تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة العاشرة على التوالي، وكانت آخر مباراة في المسابقة لم يسجل أو يصنع فيها حين فاز ليفربول على كريستال بالاس 1-0 في 5 أكتوبر الماضي.

وشارك صلاح الآن بشكل مباشر في أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول (سجل وصنع 250 هدفا في 267 مباراة) أكثر من تييري هنري مع أرسنال (249 هدفا في 258 مباراة).

وبهذا أصبح النجم المصري رابع أكثر اللاعبين إسهاما بالأهدف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، بعد واين روني (276) وريان جيجز (271) مع مانشستر يونايتد، وهاري كين مع توتنهام (259).