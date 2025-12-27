يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح

فسّر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، أسباب سقوط فريقه أمام الفتح بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح يايسله، في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية» السعودية، أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز، لكنه دفع ثمن فقدان التركيز في الأوقات الحاسمة من اللقاء، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة حسمت النتيجة لصالح المنافس.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن فريقه فرض سيطرته على مجريات اللعب، خاصة خلال الشوط الأول، إلا أن غياب الحسم وسوء اتخاذ القرار داخل الثلث الهجومي الأخير حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، مضيفًا: «عندما لا تستغل الفرص، تكون النتيجة الطبيعية هي الخسارة».

وحول تأثير غياب بعض اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أكد يايسله أن أي مدرب يتمنى تواجد جميع عناصره الأساسية، خاصة في المباريات المهمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم البحث عن المبررات، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع لاعبي الفريق.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، مواصلًا سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة.