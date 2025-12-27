أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن نسبة التنفيذ العامة للمشروعات الجارية فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت 86.6%، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع داخل قرى المرحلة الأولى.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي ، أن مشروعات المبادرة تمثل نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من القطاعات تم الانتهاء منه بالكامل داخل القرى المستهدفة، شملت شبكات مياه الشرب، مكاتب البريد، نقاط الشرطة، الإطفاء والإسعاف، المواقف والأسواق، منشآت التضامن الاجتماعي، المجمعات الحكومية والزراعية، المدارس، كباري الري، ومراكز الشباب، الأمر الذي أسهم في تحسين جودة الحياة اليومية لأهالي الريف.

وأضاف كدواني، أن قطاعات أخرى قطعت شوطًا متقدمًا في التنفيذ، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بها 80%، من بينها الكهرباء، أبراج المحمول، محطات السكك الحديدية، تبطين الترع، ومحطات المياه، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الساعة للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ المنيا بسرعة تكثيف العمل ومضاعفة معدلات الأداء في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الصحة، الاتصالات، والطرق، وذلك لضمان الانتهاء الكامل من مشروعات المرحلة الأولى في التوقيتات المقررة.

وأشار المحافظ ، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تنفيذ 3199 مشروعًا لخدمة 3 ملايين و 500 ألف مواطن داخل 192 قرية موزعة على 5 مراكز هي: العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، حيث تم الانتهاء من 2370 مشروعًا، بينما يجري العمل في 753 مشروعًا، مع الاستعداد للبدء في تنفيذ 76 مشروعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المحافظة، تواصل استعداداتها للمرحلة الثانية من المبادرة بمركزي سمالوط وبني مزار، بالتوازي مع استكمال مراحل التنفيذ التالية، مؤكدًا أن جميع مراكز وقرى المحافظة سيتم ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق مظلة رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا ، أن المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات مستمرة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف التنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين ويُحدث تغييرًا ملموسًا في شكل القرى والخدمات المقدمة بها.