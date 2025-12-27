الاتحاد يعبر الشباب بثنائية في الدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد السعودي في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الشباب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة 16، ليمنح فريقه أفضلية واضحة خلال مجريات اللقاء، قبل أن يعزز الهولندي ستيفن بيرجوين النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 86، مؤكدًا تفوق العميد وحسمه للمباراة.

ويمثل هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للاتحاد، حيث يعد الفوز الثاني تواليًا بعد فترة من التراجع استمرت أربع جولات، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب، مواصلًا سعيه للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، استمرت معاناة الشباب في المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر، لتتزايد الضغوط على الفريق في ظل نتائجه غير المستقرة هذا الموسم.