فتح اللجان في أول أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب ديسمبر 2025 في سوهاج

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة سوهاج ، في يومها الأول ، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة لتيسير العملية الانتخابية.



وحرص محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج متابعة فتح اللجان وانتظامها بمختلف الدوائر السبعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية.

وتواصل المحافظ مع رؤساء المدن ومديري المديريات للتأكد من عدم وجود مشكلات داخل اللجان، والعمل على حلها فورًا حال وجودها، مع التأكيد على تهيئة الأجواء المناسبة بمحيط اللجان والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف الدوائر.

وكان قد صرح المستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائيةورئيس اللجنة ااعامة المشرفة على الأنتخابات بسوهاج ٢٠٢٥جاهزية عدد 550 مقر انتخابي و 586 لجنة فرعية بنطاق المحافظة، لاستقبال 3 مليون و21 ألف 228 ناخب ممن لهم حق التصويت في سوهاج بجولة الإعادة للانتخابات الملغاة لمجلس النواب، والمقرر إجراؤها على مدار يومين السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر بالمحافظة، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

لاختيار 12 مرشحا من إجمالى عدد المرشحين 24 مرشحا، تحت إشراف قضائى "نيابة إدارية هيئة قضايا الدولة". وستجرى الأعادة

بالدائرة الأولى سوهاج بين كلا من اللواء علاء قدري (مستقل) اللواء حازم حمادي(مستقل) ، العمدة دياب محجوب(مستقل) على عناني( الأصلاح والتنمية )

وبالدائرة الثانية أخميم إعادة بين كلا من

شعبان لطفي(حزب الجبهة الوطنية )و زكريا حسان وعصام الشريف، عفيفي الشريف(مستقلين)

والدائرة الثالثة المراغة الإعادة بين كلا من

مصطفي مزيرق ، حجاج اللبني عتمان(مستقلين)

وبالدائرة الرابعة والتى تضم طهطا و جهينة وطما الإعادة بين ٦ مرشحين هم

أبراهيم خليفة أبو دوح (مستقبل وطن) والعمدة نشأت فواد (مستقبل وطن ) و مصطفى أبو دومة(مستقبل وطن ) عمرو عويضة(حزب الشعب الجمهورى )،وعلاء الحديوي(حزب حماة الوطن) وعماد الجيلاني لحسم ٣ مقاعد

وبالدائرة الخامسة جرجا والعسيرات الإعادة بين كلا من ياسر الهواري(حزب الشعب الجمهورى )و مصطفي خليفةو رضوان، عبد الحكيم العشو محمود أبو خروف (مستقلين)

وبالدائرة السادسة المنشاة إعادة بين كلا من

فيصل الشيباني، إسماعيل أبو كريشة.(مستقلين)

وبالدائرة الثامنة دار السلام الإعادة بين كلا من محمد خلف الله وعبد اللطيف أبو الشيخ (مستقلين)