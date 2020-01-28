كوشنر: الفلسطينيون يمكنهم إنشاء دولتهم غدا إذا بدأوا التفاوض

قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إن الفلسطينيين يمكنهم التفاوض على أي نقطة خلافية في الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، للسلام في الشرق الأوسط ولحل الفضية الفلسطينية.

وأضاف كوشنر، في تصريحات لقناة "العربية"، مساء الثلاثاء، أن أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتضاعف عما هي عليه حاليًا، كما سيتم إعادة اللاجئين إلى هذه الدولة الفلسطينية، مضيفًا أن الفلسطينيين يمكنهم إنشاء دولتهم غدا إذا بدأوا التفاوض.

وأكد أن واشنطن حصلت على تعهد من إسرائيل بتجيمد الاستيطان لمدة 4 سنوات، معقبًا: "إذا لم نحقق هذه الرؤية الآن فإن الوضع سيكون سيئا، ويمكن للفلسطينيين أن يتفاوضوا على أي نقطة خلافية مطروحة"، موضحًا أن عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون في القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تتضمن الاعتراف بالقدس مدينة غير مقسمة عاصمة لإسرائيل وضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وفي المقابل إقامة دولة فلسطينية على أراضي ضعف الوضع الحالي، وتسمية عاصمة لها في جزء من القدس الشرقية، ووعد بضخ 50 مليار دولار لهذه الدولة وتوفير مليون وظيفة.

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موافته على الخطة قائلًا إنه "فرصة القرن ولن تفوت إسرائيل هذه الفرصة"، فيما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه الخطة التي وصفها بالمؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه في وجه الاحتلال، ولن يقبل أصغر طفل فيه بدولة لا توجد فيها القدس الشريف عاصمة لها.