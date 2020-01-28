المبعوث النووي لسول يزور أوروبا لبحث جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو هون، سيزور بلجيكا وألمانيا خلال الأسبوع الجاري؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيهما بشأن الجهود الجارية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن زيارة "لي" لأوروبا تأتي كجزء من جهود سول لتهيئة المناخ الدولي لاستنئاف المحادثات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونج يانج.

وخلال زيارته لبروكسل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، من المقرر أن يزور "لي" مقر الاتحاد الأوروبي للقاء أعضاء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلجا شميد.

ويزور المبعوث النووي لكوريا الجنوبية برلين اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم السبت؛ للقاء عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدولة لوزارة الخارجية الألمانية، نيلز آنن.