فايزر وبيونتيك تؤكدان: لقاحنا فعال ضد السلالتين المتحورتين من كورونا

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، في بيان اليوم الخميس، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد السلالتين المتحورتين لفيروس كورونا البريطانية والجنوب إفريقية.

وقال البيان، إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدا للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتشهد العديد من دول العالم، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، تخوفا بشأن التأخر في استلام لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينكا" المضادة لفيروس كورونا، بعد تقليص عدد الجرعات المفروض توريدها.

وأعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية، أنها ستنتج لقاح منافستها "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي.