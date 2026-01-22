المرصد السوري: انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن مدينة كوباني شرق حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن مدينة كوباني شرق محافظة حلب، تشهد حصارًا خانقًا منذ يوم أمس، في ظل هجمات متزامنة تشنّها فصائل تابعة للحكومة السورية على ريف المدينة من جميع الجهات، ما يضع عشرات الآلاف من المدنيين أمام خطر إنساني.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم: "هذا التصعيد الخطير يأتي بالتزامن مع انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات عن المدينة، الأمر الذي يضاعف المخاوف من ارتكاب مجازر بحق المدنيين، ويمنع توثيق الانتهاكات أو إيصال نداءات الاستغاثة إلى العالم الخارجي".

وأكد المرصد، أن "الأوضاع الإنسانية في تدهور متسارع، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى استمرار انقطاع الكهرباء والماء منذ بدء المعارك، وسط حالة من الذعر تسود بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، في ظل القصف والتهديدات المستمرة".