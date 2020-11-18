شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، بهطول أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مع هبوب رياح شديدة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، في غلق ميناء الصيد، وتوقف ملاحة السفن بميناء البرلس للصيد، نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية وخطَورتها على حركة مراكب وسفن الصيد والصيادين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.

وأعلنت نصر عبد الهادي رئيس غرفة الأزمات بكفر الشيخ، تلقيها إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بتوقف حركة الملاحة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ لـ"الشروق" إن الصيد توقف نتيجة سوء الأحوال الجوية وخطورتها على حركة السفن ومراكب الصيد، مضيفا أن حركة الصيد ستعود إلى طبيعتها عقب تحسن الطقس.