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صحيفة التليجراف البريطانية تختار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها

طاهر القطان
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 9:31 ص

نشرت جريدة "التليجراف" البريطانية، تقريرا إيجابيا عن مصر، أشارت خلاله إلى أن مصر تعتبر أفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، لافتة إلى أنها من الدول التي حققت انخفاضا بالغا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب، وبها كل سبل الراحة، مؤكدا أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.

وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.


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