لافروف: الولايات المتحدة تستخدم الرئيس الأوكراني لتصعيد التوتر حول روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تستخدم نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتصعيد التوتر حول روسيا.

وأضاف لافروف، خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة: "إنهم يستخدمون زيلينسكي ونظامه من أجل تصعيد التوتر، فالهدف الرئيسي لواشنطن ليس مصير أوكرانيا على الإطلاق، وإنما تصعيد التوتر حول روسيا، ثم الالتفات إلى الصين، كما يكتب علماء السياسة الأمريكيون أنفسهم".

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة هي من يستطيع إجبار أوكرانيا على الامتثال لاتفاقيات مينسك.

وقال بهذا الشأن، إن "الرئيس بايدن ووزير خارجيته أكدا أنهما يرغبان في المساعدة في تنفيذ اتفاقيات مينسك، بما في ذلك منح (دونباس) وضع الحكم الذاتي"، مضيفًا: "إذا استطاعوا إجبار كييف على الالتزام باتفاقيات مينسك، ولا أحد سواهم يستطيع فعل ذلك، فإننا سنكون راضون عن هذه النتيجة، ولكن حتى الآن من الصعب أن نصدق ذلك".