«مستقبل وطن» بمطروح: انطلاق المراجعة النهائية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت شعار «إحنا معاك»

أعلن المهندس صالح سلطان أمين عام أمانة حزب مستقبل بمطروح، عن بدء المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتعاون مع مدرية التربية والتعليم بمطروح بقيادة نخبة من المدرسين الأوائل، تحت شعار "إحنا معاك".

وأوضح أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بمطروح، أن المراجعة النهائية بدأت اليوم الخميس، لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة اللغة العربية، بواسطة أفضل المعلمين الأوائل، حيث لاقت المبادرة إقبالاً كبيرًا من الطلاب، وتم تسليم الملزمة الخاصة بمادة اللغة العربية، بالمجان على جميع الحضور.

وأكد أن ذلك يأتى في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية،من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المواد.