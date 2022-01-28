التضامن: التدخل السريع تعامل مع 84 حالة بلا مأوى في كافة المحافظات

تعاملت فرق التدخل السريع مع ٨٤ حالة على مدار ٢٤ ساعة فقط بمختلف محافظات الجمهورية.



قام فريق التدخل السريع على المستوى المركزي بالنزول إلى محافظة القاهرة لبحث عدد من الحالات لأشخاص فاقدي المأوى والرعاية، حيث تم التعامل مع 54 حالة، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوزيع وجبات ساخنة لهم.



وفى محافظة الجيزة، تمكن فريق التدخل السريع بالمحافظة من نقل سيدة مُسنة قدمت استغاثة بأنها قعيدة ولا تقوى على خدمة نفسها وتعيش بمفردها بالمنزل، فتم الاتجاه نحو السيدة واصطحابها لإجراء كشف طبى عليها، ثم نقلها بسيارة الإسعاف الى دار رعاية اجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية بالجيزة، هذا بالإضافة إلي تعامل الفريق مع 8 حالات لأشخاص بلا مأوى رفضوا الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية فتم تقديم وجبات ساخنة وبطاطين لهم، وسيتم معاودة النزول لهم مرة أخرى لإقناعهم بالانتقال لإحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من التواجد في الشارع.



وفي محافظة الغربية، تعامل الفريق مع حالتين الأولى لمواطن بشارع مصطفى كامل وتمت محاولة إقناعه بالدخول لإحدي دور الرعاية الاجتماعية لكنه رفض فتم إعطاؤه بطانية، والثانية حالة مواطن طريح الفراش بمستشفى المبرة بالمحلة الكبرى وجار التنسيق لإيداعه بإحدى المؤسسات التي تخدم هذه الفئة.



وفي محافظة بورسعيد، تعامل الفريق مع ١٣ حالة رفضوا الإيداع بدور الرعاية الاجتماعية وتم توزيع بطاطين عليهم ووجبات ساخنة.



وقام فريق البحيرة بالتعامل مع ٥ حالات منهم حالتان تسول، والباقون رفضوا الانتقال الى أحد دور الرعاية الاجتماعية.



وفى محافظة أسوان، تعامل الفريق مع حالتين الأولى بجوار محطة أسوان وتم إيداعه بمؤسسة الأحداث بكيما وتم التواصل مع والدته التي حضرت وقامت باستلامه بعد التنبيه عليها بحسن رعايته، أما الحالة الثانية فكانت لفتاة لديها إعاقة بإحدى ساقيها، وليس لديها بطاقة رقم قومي أو إثبات هوية، وقد تم العثور عليها بحديقة السلام وأفادت أنها من سوريا، وقام الفريق بنقلها إلي مستشفى أسوان التعليمي لإجراء عملية جراحية وهي حاليا تتلقي العلاج بالمستشفى لحين إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة.



ويتلقي فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.