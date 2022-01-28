سلطات الادعاء في بيرو تجري تحقيقا جنائيا مع شركة ريبسول الإسبانية للطاقة

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أطلقت وحدة معنية بقضايا البيئة في مكتب الادعاء العام في بيرو تحقيقا جنائيا بحق مسؤولين في مصفاة نفط "لا بامبيلا" التابعة لشركة ريبسول الإسبانية للطاقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الوحدة تبحث احتمال وجود مسؤولية جنائية تتعلق بحادث تسرب نفطي وقع يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري.

ونقلت بلومبرج عن سلطات الادعاء قولها في تغريدة على موقع تويتر، أن جهات التحقيق طلبت منع ثلاثة مسؤولين بشركة ريبسول بيرو من السفر.

وصرح مسؤولون بأن بيرو تستعد لمطالبة ريبسول بدفع تعويض عن الخسائر الناجمة عن التسرب النفطي في الوقت الذي تتواصل فيه جهود السيطرة على المشكلة.