العثور على كوكايين سائل داخل ثمار جوز هند معدة للتصدير في كولومبيا

عثر محققو مكافحة المخدرات في كولومبيا على كوكايين سائل داخل حوالي 20 ألف ثمرة جوز هند معدة للتصدير إلى أوروبا، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في بيان يوم الخميس.

وذكر البيان أن 19780 ثمرة جوز هند معدة للتصدير كانت في حاوية بها 504 حقائب من القماش كان من المفترض أن تغادر ميناء كارتاخينا متجهة إلى جنوا.

وتبين خلال عملية تفتيش أنه تم استبدال ماء جوز الهند بكوكايين سائل.

وتعتبر كولومبيا مصدرا رئيسيا للكوكايين، متقدمة على بيرو وبوليفيا، واللتان يزرع فيهما نبات الكوكا أيضا. ويجري تهريب نسبة كبيرة منه إلى الولايات المتحدة.

ولم تسفر معاهدة سلام بين الحكومة ومقاتلي فارك الذين اعتمدوا على تهريب المخدرات عن تقليل تهريب المخدرات.