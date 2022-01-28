أيمن يونس: صلاح يحمل مسؤولية المنتخب على عاتقه

كشف أيمن يونس نجم مصر والزمالك السابق، أن الحميع غير راض عن أداء البرتغالي كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني الأول، بالرغم من المستوى الجيد أمام كوت ديفوار في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: «منتخب مصر يمتلك خبرات كبيرة تستحق أن تظهر بشكل أرقى من ذلك، ومن وقت البطولة العربية الأسئلة تزداد مع كيروش بعد عدم توظيف اللاعبين».

وأضاف: «المنتخب قدم ملحمة أمام كوت ديفوار المنافس القوي، انبهرنا بالرباعي الدفاعي أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وحجازي وعمر كمال عبدالواحد وكان هناك لتناغم دفاعي استطاعوا إيقاف الخطورة».

وأكمل: «صلاح يحمل مسئولية المنتخب على عاتقه، وعبدالله السعيد الاقدر على قيادة خط الوسط أمام المغرب في غياب حمدي فتحي، احذر اللاعبين من التوتر قبل المغرب ومطالبين الوصول لابعد مدى المغرب يمتاز باللعب الجماعي ويحتاج مواجهة بالعقل، المغرب لديه نقاط قوة كثيرة ومنتخب قابل للهزيمة والتوتر لذلك يجب يعمل على مراقبة أشوف حكيمي في الجانب اليمين».