وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج قوة ناعمة توضح الحقائق عن الدولة

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن القوى الناعمة ومنهم المصريون بالخارج تلعب دورًا كبيرًا في توضيح الحقائق عن الدولة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة السر" الذي يقدمه الإعلامي خالد ميري عبر شاشة "صدى البلد"، أن كل برامج الجيلين الثاني والثالث أو المؤتمرات التي يتم تنظيمها للكيانات الموجودة في الخارج تهدف إلى سماع احتياجات المصريين وتلبيتها.

وأشارت إلى أنّ الأمر يمثّل منحًا لمسؤولية الدفاع عن الوطن لهذه الفئات، وأن تكون مزودة بمعلومات وفيرة للرد على المجتمع الذي يعيش فيه بالطريقة التي يفهمها.

وضربت مثالًا بقضية سد النهضة الإثيوبي قائلةً إن شباب الجامعات في الخارج اشتكوا من عدم توفر معلومات لديهم، موضحة أنه عندما يخرج وزير الري لشرح أبعاد القضية فهو خلق لسفراء وقوى ناعمة تدافع عن الدولة.