ماجد الكدواني عن نجاح مسلسل موضوع عائلي: لم نستجدِ عواطف أو مشاعر

عبر الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بمسلسله الجديد "موضوع عائلي" (الجزء الثاني)، قائلا إن العمل لم يبحث عن التريند، لكن الهدف كان إيصال رسائل واضحة للمشاهد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن العمل حاول إيصال رسائل إنسانية من المقام الأول في ظل أن هناك احتياجا لذلك.

وأشار إلى أن المسلسل لم يستجدِ عواطف أو مشاعر، لكن المطلوب كان إيجاد حالة من الشجن الذي تُذكِّر الإنسان بطبيعته.

ولفت إلى أن المسلسل عبر أيضا عن الإنسان يمكنه أن يناجي ربه في أي وقت، وأن يكون على ثقة كاملة في سماع الله واستجابته له.

ومسلسل "موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وبطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.