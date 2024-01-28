وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا في ساحة أبو الحجاج بالأقصر

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا الذي يقام على مساحة 1800 متر مربع داخل ساحة أبو الحجاج الأقصري.

ويعرض في معرض ديارنا منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص، والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس، والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب، والنحاس والفضة والألباستر، والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات.

جاء الافتتاح برفقة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، نائبا عن المحافظ وصبري عبد الحميد مساعد وزيرة التضامن ومحمد حسين، مدير مديرية التضامن بالأقصر،

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إقامة المعرض سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج، خلال جولتها على أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، وإقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.