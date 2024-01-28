حسام حسن يقود مرانه الأول مع مودرن فيوتشر

وشهد المران الأول للجهاز الفني الجديد السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جانب من التدريبات الجماعية بالإضافة إلى إجراء أحاديث مع الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي.

وكان مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس قد أعلن مساء أمس الجمعة التعاقد مع حسام حسن لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.