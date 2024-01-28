تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقف بلاده إلى جانب السودان لـ"تجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه".

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، وأجرى محادثات مع الرئيس تبون.

وقال تبون، في تصريح صحفي مشترك إن الجزائر تدعم دوما السودان، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما اشاد بالعلاقات الراسخة التي تجمع الجزائر والسودان، منوها بموقف الخرطوم الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن السودان يشهد معارك بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع الذي يتزعمه محمد حمدان دقلو/حميدتي / منذ شهر أبريل الماضي، ما خلف خسائر ضخمة في الأرواح وتدميرا للبنية التحتية ونزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجه.