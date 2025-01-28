الدوحة: وجود لجنة مصرية قطرية لتفتيش السيارات العابرة لشمال غزة أحد بنود الاتفاق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن اللجنة المصرية القطرية التي تتولى تفتيش السيارات والآليات العابرة إلى شمال غزة تؤدي دورا فنيا محدودا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدور مرتبط ببنود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًّا لعدم إعطاء هذا الأمر أكبر من حجمه.

وذكر أن هذا المسار يمثل حلًا لأحد الأمور التي كانت عالقة في إطار المفاوضات لعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة كما كانت يطلب الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن هذا الحل تم التوافق عليه بين الأطراف، مؤكدا أن اللجنة تؤدي عملها بالشكل الذي تم الاتفاق عليه.

وتابع: «لا أود أن أقرأ كثيرًا في ما يعنيه وجود هذه اللجنة على الأرض، لكن ما أقوله إن هذا جزء من تنفيذ الاتفاق».

ولليوم الثاني على التوالي، واصلت أعداد كبيرة من النازحين التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد يوم شهد عودة 300 ألف فلسطيني من جنوبي ووسط القطاع.

ويأتي تدفق النازحين باتجاه الشمال بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم وسط القطاع باتجاه المناطق الشرقية، ضمن الاتفاق.

وتتجمع أعداد كبيرة في دوار النابلسي للقاء ذويهم العائدين، ثم يتم التوجه إلى حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومنه إلى أحياء المدينة الأخيرة والمناطق الشمالية للقطاع، على غرار جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وفق شبكة الجزيرة.

وكانت عودة النازحين من الجنوب والوسط باتجاه الشمال انطلقت أمس في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد قبل الماضي.