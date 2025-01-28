مجلس الوزراء: الإعلان عن موعد الحزمة الاجتماعية خلال أسابيع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جار دراسة الحزمة الاجتماعية المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تحديد كل التفاصيل بهذه الحزمة وتوقيتها، لافتًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إقرارها خلال أسابيع سيتم إعلانها بالموعد.

وعبر عن أمله في أن يكون موعد إطلاق هذه الحزمة قريبًا، وتحديدًا خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة مؤخرا، بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تُقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون، وإن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة.

وأوضح - نحو أسبوعين - أن الحكومة تعمل حاليًا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية، وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.

متحدث الوزراء لاكسترا نيوز: الإعلان عن موعد الحزمة الاجتماعية خلال أسابيع.