إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمحطة الأتوبيس الترددي بالخصوص

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أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري على رشاح الخصوص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري على رشاح الخصوص ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي ومحطة الأتوبيس الترددي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص هم: "عمرو. خ"، "محمد. ر"، و"يوسف. أ"، بإصابات في القدمين.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور، فيما أمرت النيابة العامة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين واستكمال التحقيقات.