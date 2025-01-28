الأمم المتحدة تدين استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد المدنيين العائدين لجنوب لبنان

أدانت الأمم المتحدة، اليوم استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم في جنوب لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا للقانون الدولي"، داعية إلى تحول وقف إطلاق النار إلى "سلام دائم ومستدام" في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة منشورات بمنصة "إكس" على حساب المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية الأممية: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأيام الأخيرة، أثناء محاولة المدنيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان".

وأكدت أن "استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

كان اتفاق وقف إطلاق النار ينص على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، أي بحلول الأحد 26 يناير على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

واتهم الجيش اللبناني أمس إسرائيل بـ"المماطلة" في الانسحاب من مناطق حدوديّة في جنوب البلاد.