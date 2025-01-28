الحكومة: قد نعيد النظر في بعض السياسات الإصلاحية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستعدة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية المتخصصة حال التوافق عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة قد تعيد النظر في بعض السياسات الإصلاحية، إذا كانت تتوافق مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وتصب في المصلحة العامة.

وأشار إلى أن صندوق النقد أبدى تفهمًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد المصري، خلال المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك.

وذكر أن اللجان الاستشارية تعقد الفترة المقبلة اجتماعات بصورة فردية؛ لمناقشة أبرز الأولويات والمقترحات وبدء العمل عليها.

ولفت إلى أن أولويات اللجان تشمل مضاعفة أعداد السياحة الوافدة لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وخفض التضخم، وزيادة معدلات النمو، وخفض الدين الخارجي.

وأكد أن الهدف الأسمى من تلك الأولويات هو تحسين معيشة المواطن، مقارنة بالسنوات الماضية التي تعرض فيها لضغوط كبيرة ناجمة عن الإصلاح الاقتصادي والتحديات الدولية والإقليمية.