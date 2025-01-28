أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن لوحة الموناليزا ستنتقل إلى غرفة جديدة مخصصة لها داخل متحف اللوفر، والذي قال إنه ستجرى له تجديدات واسعة النطاق تشمل توسيعا وتحديثا يتطلب سنوات لإتمامه.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه من الغرفة التي تعرض فيها الموناليزا داخل المتحف، إن التجديدات ستشمل مدخلا جديدا بالقرب من نهر السين، سيفتتح بحلول عام 2031، بالإضافة إلى إنشاء غرف تحت الأرض.

ولم يكشف ماكرون عن تكلفة هذه التحديثات التي يتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، بهدف تحديث المتحف الأكثر زيارة في العالم والذي يعاني من الازدحام والمرافق القديمة.

ويعود آخر تجديد رئيسي للمتحف إلى ثمانينيات القرن الماضى ، عندما تم الكشف عن الهرم الزجاجي الشهير. واليوم، أصبح المتحف لا يتماشى مع المعايير الدولية.