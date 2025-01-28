رئيس وزراء باكستان: الشراكات وتنمية المهارات ضرورة لتمكين الشباب من أجل مستقبل سلمي

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، على التزام حكومته القوي بتمكين الشباب، داعياً إلى تعزيز الشراكة ودعم ريادة الأعمال وإعطاء الأولوية لتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم لتمهيد الطريق أمام مستقبل سلمي و مزدهر.

*أهمية التعليم وتنمية المهارات

وقال شريف، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة تحالف شباب الكومنولث الآسيوي: من خلال ضمان بقاء الشباب محوريين في عمليات الحكم وصنع القرار، يمكننا أن نقود الطريق في تعزيز الشراكات، ودعم ريادة الأعمال، وإعطاء الأولوية للتعليم وتنمية المهارات.

ورحب رئيس الوزراء بالمندوبين المشاركين من عدة دول، مشيراً إلى إن باكستان، باعتبارها عضوًا مؤسسًا، تعلق أهمية كبيرة على الكومنولث ومؤسساته التي كانت بمثابة منصة مهمة لبناء التوافق وتعزيز الشراكات.

وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية مندوبون من 12 دولة ووزراء اتحاديون ودبلوماسيون و113 عضوًا جديدًا في المجلس الوطني للشباب وطلابًا وأكاديميين من جميع أنحاء البلاد.

*المستقبل في أيدي الشباب

وأشار شريف إلى أن أكثر من 60% من سكان الكومنولث تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وأن المستقبل في أيدي الشباب، مشدداً على ضرورة تمكين هذه الأيدي وتجهيزها من خلال التدريب القوي والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، ما سيمكنهم من بناء مستقبل سلمي ومزدهر.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده التي تضم طفرة شبابية تبلغ حوالي 70٪ من السكان تحت سن 30 عامًا، تدرك تمامًا الإمكانات حيث يمكن بسهولة تحويل التحدي إلى فرص عظيمة.

وقال شريف إن الحكومة ملتزمة بتمكين الشباب من خلال المبادرات التحويلية مثل برنامج الشباب لتمكين الملايين من الفتيان والفتيات في جميع أنحاء باكستان.

*قمة شباب رابطة الكومنولث

وانطلقت، أمس، قمة شباب رابطة الكومنولث في منطقة آسيا، وذلك في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد).

وذكر راديو باكستان، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن القمة تجمع قادة الشباب والوزراء من مختلف البلدان لمناقشة عدة قضايا، من بينها تمكين الشباب والتعليم وتنمية المهارات.

وتضم رابطة الكومنولث 53 دولة من مستعمرات بريطانية سابقة، ويتجاوز عدد سكان الرابطة ربع سكان العالم.